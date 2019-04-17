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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане неизвестные уничтожили две школы для девочек

CA-NEWS (CA) -  14-15 апреля в Афганистане в провинции Фарах две школы для девочек были разрушены в ходе нападения неизвестных вооруженных, сообщает Tolo news.

В воскресенье вечером 14 апреля неизвестные люди подожгли среднюю школу для для девочек Бенафша в деревне Тосак на окраине города.

По словам главы отдела образования Мухамеда Азими, были использованы взрывчатые вещества.

«Вечером в понедельник 15 апреля неизвестные люди пробрались во внутрь средней школы для девочек Навдех, установили взрывчатые устройства и взорвали здание»,- говорит Мухамед Азими.

По информации Азими, здание школы полностью разрушено, а всё оборудование и книги сгорели. В этих двух школах, учились 2000 девочек.

Пока неизвестно какая группа совершила поджог, но по данным совета провинции Фарах движение талибан неоднократно предупреждало, о том что подожжет школу.

Тем не менее, на данный момент талибан не признает своей причастности к проишествию.

По данным статистического комитета при министерстве образования 900 школ по всей стране были закрыты, 3,5 млн детей в стране лишены возможности получения образования.

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