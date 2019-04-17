Эксперты ООН призвали власти Таджикистана защищать своих граждан, работающих за границей

CA-NEWS (TJ) - Экспертов ООН беспокоит высокий уровень коррупции в государственных органах Таджикистана, включая посольства и консульства, и практика выдворения из страны мигрантов из постсоветских стран без достаточных оснований. Об этом сообщили 16 апреля в ходе заслушивания отчетов комитета ООН, отвечающего за соблюдением прав трудовых мигрантов и их семей.

Как передает официальный сайт ООН, члены комитета также призвали власти Таджикистана оказывать поддержку мигрантам, работающим в России, в том числе за пределами крупных городов. Особую тревогу вызывает положение детей, выезжающих за границу. Они зачастую не имеют возможности ходить в школу, получить медицинскую помощь и защиту от насилия и эксплуатации. Их также могут отобрать у родителей в том случае, если взрослым вменяется какое-то небольшое нарушение.

Еще одна проблема – неустроенность мигрантов, которым отказано во въезде в Россию. Эксперты рекомендуют соответствующим органам организовать профессиональную подготовку вернувшихся людей и помочь им организовать собственное дело, в том числе дать возможность брать кредиты и займы.

«Комитет с особым сожалением напоминает о гибели пятимесячного Умарали Назарова в России в октябре 2015 года после того, как его отобрали у матери, находившейся в заключении», - говорится в рекомендациях экспертов. По их словам, опасности подвергаются и дети, оставшиеся в Таджикистане, родители которых уехали на заработки за границу.

Также члены комитета с удовлетворением отметили меры, которые предпринимают власти Таджикистана с целью защиты прав мигрантов, работающих в России. Они включают создание представительств миграционной службы, заключение соглашений с Россией о том, чтобы временно исключить мигрантов, совершивших мелкие административные правонарушения, из списков нежелательных лиц и легализовать статус тех, кто задержался в России сверх разрешенного срока.

Наряду с Таджикистаном члены Комитета по защите прав трудовых мигрантов рассмотрели доклады Албании, Боливии, Гватемалы, Кабо-Верде, Ливии, Сан-Томе и Принсипе.