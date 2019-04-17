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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минтруда Казахстана проведет проверку в НАК «КазАтомПром» после видеобращения от работников компании
Предыстория: Работники «КазАтомПрома» просят Касым-Жомарта Токаева провести проверку в компании

CA-NEWS (KZ) -  В социальных сетях распространено видеообращение нескольких мужчин, представившихся работниками АО «НАК «Казатомпром», которые пожаловались на сокращение заработной платы и понижение разряда сотрудников. Комитетом труда, социальной защиты и миграции министерства труда и соц защиты населения Казахстана направлено письмо в управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан о проведении внеплановой проверки в АО «НАК «Казатомпром», сообщает пресс-служба министерства.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 3 статьи 144 предпринимательского кодекса РК основанием внеплановой проверки являются обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также по конкретным фактам нарушений требований законодательства Казахстана, не устранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека.

Результаты проверки будут сообщены дополнительно.

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