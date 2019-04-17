Рахмон встретился в Москве с учёными и исследователями, уроженцами Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В рамках официального визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Москве с руководителями обществ таджиков, учёными и исследователями, студентами и аспирантами, предпринимателями, специалистами различных социальных сфер, уроженцами Таджикистана, которые работают и учатся в России.

Эмомали Рахмон обсудил с ними вопросы деятельности обществ таджиков, обучения таджикских студентов и состояния трудовой миграции в Российской Федерации.

Напомним, что президент Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в России. Сегодня он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стороны подпишут ряд двусторонних документов, в том числе соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию.