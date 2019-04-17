Д. Назарбаева провела встречу с британским министром по делам Европы и Америки

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева провела встречу с государственным министром по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании, депутатом Палаты общин Аланом Данканом, сообщает пресс-служба Сената Казахстана.

Дарига Назарбаева проинформировала А.Данкана о происходящих в Казахстане политических процессах. По ее словам, предстоящие 9 июня внеочередные президентские выборы станут важным шагом на пути развития политической системы нашей страны. Спикер Сената высказала уверенность, что в стране будет обеспечена преемственность курса на модернизацию политической системы, экономические и социальные реформы.

Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. А. Данкан отметил большие перспективы для укрепления сотрудничества в политической, экономической, финансовой, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.Большое внимание в ходе беседы было уделено развитию межпарламентских связей.

Руководитель казахстанского Сената высказала надежду на участие представительной делегации Парламента Соединенного Королевства в 4-ом Совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в сентябре 2019 года в Нур-Султане.