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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вестминстерская международная школа откроется в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  На портале обсуждения нормативных и законодательных актов (СОВАЗ) опубликован проект постановления правительства «Об образовании Вестминстерской международной школы в Ташкенте, сообщает издание "Норма".

Согласно документу, основными задачами и направлениями деятельности школы станут выявление, отбор и обучение одаренных детей,
организация углубленного изучения гуманитарных, естественных и точных наук, освоения иностранных языков и информационно-коммуникационных технологий;
внедрение в образовательный процесс передовых методов обучения и оценки знаний учащихся с широким внедрением информационно-коммуникационных технологий; налаживание сотрудничества с отечественными и зарубежными аналогичными учреждениями.

Образовательный процесс в школе планируется вести в сотрудничестве с Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте и другими ведущими зарубежными общеобразовательными и высшими образовательными учреждениями.

Обучение будет на английском языке, на платно-контрактной основе, а выпускникам планируется выдавать диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные высшие образовательные учреждения.

Финансирование школу будет осуществляться за счет средств ее учредителей и поступающих от оплаты обучения на платно-контрактной основе;
международных финансовых институтов и зарубежных организаций.

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