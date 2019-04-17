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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит Узбекистану заем на $105,3 млн для улучшения системы водоснабжения

CA-NEWS (UZ) -  Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $105,3 млн. для восстановления и расширения региональной системы водоснабжения в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области в Узбекистане, что позволит обеспечить безопасной питьевой водой более 220 000 человек.

Ташкентская область страдает от повсеместных ограничений городских услуг, особенно в сфере водоснабжения и санитарии. Большая часть инфраструктуры водоснабжения и санитарии советской эпохи изношена и устарела: около 80% жителей двух проектных районов не получают муниципальное водоснабжение и вынуждены покупать или получать небезопасную воду из различных источников, отметили в представительстве АБР в Ташкенте.

Как отметил старший специалист АБР по городскому развитию Центральной и Западной Азии Юнг Хо Ким, «заем АБР для расширения и реабилитации услуг водоснабжения и санитарии в этих двух районах не только обеспечит безопасной питьевой водой, но и улучшит качество жизни жителей Ташкентской области».

Проект включает в себя строительство 65 км транспортирующих трубопроводов, 27 км распределительных трубопроводов, 540 км распределительной сети, 37 водохранилищ, 22 водораспределительных центра, 5 напорных башен, 2 административных здания, 2 лаборатории качества воды, 37 500 подключений к водопроводу через счетчики, и 4000 индивидуальных систем отведения сточных вод, что является первым подобным проектом в Узбекистане.

Данный проект разрабатывается с учетом пилотной инициативы государственно-частного партнерства по привлечению частных подрядчиков для эксплуатации и технического обслуживания объектов водоснабжения в некоторых населенных пунктах.

Общая стоимость проекта составляет $124,7 млн., из которых $19,4 млн. предоставляются правительством Республики Узбекистан. Ожидается, что проект будет завершен к августу 2025 года.

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