Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дам
- Азия и мир, общество
- 17:17, 17 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора, передает ТАСС.
"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", - отметил он. Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк.
Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.