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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дам
Предыстория: Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам после пожара за пять лет

CA-NEWS (CA) -  Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора, передает ТАСС.

"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", - отметил он. Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в XIX веке был Эжен Виолле-ле-Дюк.

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце XVIII столетия.

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