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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и ОБСЕ подвели итоги 20-летнего сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  16 апреля в Ашхабаде состоялась конференция, на которой были подведены итоги 20-летнего сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ, сообщает «Туркменистан: золотой век».

В форуме приняли участие представители международных организаций – ООН, ЕС, ОБСЕ, главы дипломатических миссий, руководители и специалисты ряда ведомств страны, общественных организаций, средств массовой информации.

Глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд подчеркнула, что с развитием двустороннего сотрудничества увеличилось количество совместных проектов и разнообразие тематики.

Подводя итоги, выступавшие отметили позитивные результаты в решении таких вопросов, как реализация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, создание и имплементация механизмов обеспечения региональной и глобальной энергетической безопасности, системы устойчивого транспорта, решение проблемы Аральского моря, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, защита прав человека, противодействие терроризму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговля людьми, а также поддержка и продвижение экологических проектов.

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