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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Бывший президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый армией после волны народных протестов, отправлен в тюрьму Кобер в Северном Хартуме, сообщают местные СМИ.

Согласно информации источников Reuters, после отстранения от власти 11 апреля аль-Башир удерживался в резиденции президента под охраной.

СМИ сообщают, что ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.

11 апреля армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года. Согласно заявлению военных, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы. Президент Омар аль-Башир, правительство и региональные власти ушли в отставку.

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