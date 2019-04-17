Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 17:37, 17 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Бывший президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый армией после волны народных протестов, отправлен в тюрьму Кобер в Северном Хартуме, сообщают местные СМИ.
Согласно информации источников Reuters, после отстранения от власти 11 апреля аль-Башир удерживался в резиденции президента под охраной.
СМИ сообщают, что ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.
11 апреля армия Судана взяла власть в стране под свой контроль на два года. Согласно заявлению военных, в стране образован переходный совет, который будет находиться у власти два года, после чего в Судане пройдут выборы. Президент Омар аль-Башир, правительство и региональные власти ушли в отставку.