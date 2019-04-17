В Монголии пресекли попытку незаконной реализации 80 кг ртути

CA-NEWS (MNG) - На прошлой неделе в Монголии пресечена попытка незаконной продажи 70-80 кг ртути. Группа лиц пыталась продать 74,8 кг ртути, входящую в список опасных веществ и ограниченной в использовании в стране. Об этом сообщил начальник следственного отдела по борьбе с преступностью против окружающей среды ГПУ Д.Эрдэнэбилэг, передает 17 апреля Монголия Сейчас.

По словам начальника, полиция выявила попытку продажи ртути на сумму в 52 млрд (более $20 млн) по информации, размещенной в социальных сетях. В отношении проверяемых возбуждено уголовное дело по пункту 24.2. По приказу министра окружающей среды от 2008 года использование ртути полностью запрещено к добыче и переработке. Тем не менее, по данным проведённых исследований, показатель используемой ртути в кустарной добыче не снижается, невзирая на её негативное влияние на здоровье человека.