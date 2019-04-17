Эмомали Рахмон провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве (фото, видео)

CA-NEWS (TJ) - Отношения России и Таджикистана успешно развиваются в экономической, политической и военной сферах. Об этом 17 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает сайт Кремля.

"На Россию приходится четверть таджикской торговли и порядка трети всех иностранных капиталовложений в республику – 1,6 миллиарда долларов. Устойчиво растёт товарооборот. В прошлом году он прибавил почти 25 процентов, достигнув 900 миллионов долларов", - отметил Путин на совместном заявлении для прессы.

"Россия почти полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причём поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин", - добавил Путин.

Рахмон также затронул тему трудовой деятельности мигрантов: "В прошлом году с целью трудовой деятельности в Россию выехало около 480 тысяч граждан Таджикистана. Это на 50% меньше по сравнению с периодом пика данного процесса - первыми годами текущего десятилетия, когда в Россию выезжало до одного миллиона наших трудовых мигрантов".

⇳

По итогам переговоров В.Путин и Э.Рахмон подписали совместное заявление. Кроме того, в присутствии глав двух государств состоялась церемония обмена документами, подписанными в ходе визита.

Также по итогам визита был подписан ряд двусторонних документов, передает РИА Новости

Например, Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, а Российская академия наук и академия наук Таджикистана подписали соглашение о научном взаимодействии.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании в области защиты прав потребителей между Роспотребназдзором РФ и антимонопольной службой Таджикистана, а Минкультуры двух стран согласовали план совместных мероприятий на 2019 год.

Министерства иностранных дел подписали межведомственный протокол соблюдения фитосанитарных требований при ввозе в РФ плодоовощной продукции из Таджикистана.

Стороны также подписали межправсоглашение в области туризма.

Министерства иностранных дел РФ и Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Также по итогам переговоров было подписано межведомственное соглашение в сфере противодействия незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ на период до 2021 года.