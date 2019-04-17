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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стойка шасси самолета Air Astana просела в асфальт в аэропорту Костаная

CA-NEWS (KZ) -  Левая стойка шасси авиалайнера "Эйр Астана" просела в асфальтобетонное покрытие перрона при заруливании на место стоянки, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики (МИИР РК).

"Воздушное судно А-320, регистрационный номер P4-KBE, авиакомпании АО "Эйр Астана", выполнявшее рейс № КЗР 335 по маршруту Нур-Султан - Костанай, после посадки в аэропорту Костанай при заруливании на место стоянки воздушного судна по перрону в 10.40 просело левой стойкой шасси в асфальтобетонное покрытие перрона", - говорится в сообщении ведомства.

В результате авиасобытия повреждений воздушного судна и пострадавших нет.

В настоящее время проводится внутреннее расследование.

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