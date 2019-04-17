Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

- Азия и мир, общество
- 21:22, 17 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - Американский журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей" за 2019 год. Они определены по категориям - "Лидеры", "Артисты", "Иконы", "Новаторы" и "Титаны".
Категория: Лидеры
*спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
В этом году список "Лидеров" возглавила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В эту категорию также вошли президент США Дональд Трам, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер.
Категория: Артисты
*актер и режиссер Дуэйн Джонсон
Список "влиятельных людей" в категории "Артисты" возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Бри Ларсон, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень - певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS, Ариана Гранде.
Категория: Иконы
*певица Тейлор Свифт
Список возглавила певица Тейлор Свифт. А за ней в список вошли и и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни и другие.
Категория: Новаторы
*актриса Сандра О
Данный список возглавила канадская актриса Сандра О. Вместе с ней в него попали ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака и другие.
Категория: Титаны
*футболист Мохаммед Салах
Египетский футболист Мохаммед Салах возглавил данный список. Также в эту категорию попали баскетболист Леброн Джеймс, глава Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс, создатель сериала "Американская история ужасов" Райан Мёрфи и другие.