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  17 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года

CA-NEWS (CA) -  Американский журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей" за 2019 год. Они определены по категориям - "Лидеры", "Артисты", "Иконы", "Новаторы" и "Титаны".

Категория: Лидеры

*спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

nancy pelosi

В этом году список "Лидеров" возглавила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В эту категорию также вошли президент США Дональд Трам, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Категория: Артисты

*актер и режиссер Дуэйн Джонсон

artists

Список "влиятельных людей" в категории "Артисты" возглавил американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон. Вместе с ним в этот список попали актеры Рами Малек, Махершала Али, Бри Ларсон, Эмилия Кларк, Реджина Кинг, Ялица Апарисио и другие. Среди музыкантов, попавших в перечень - певица Ариана Гранде, певец Халид, корейская поп-группа BTS, Ариана Гранде.

Категория: Иконы

*певица Тейлор Свифт

taylor swift

Список возглавила певица Тейлор Свифт. А за ней в список вошли и и Леди Гага, бывшая первая леди Мишель Обама, режиссер Спайк Ли, художник Дэвид Хокни и другие.

Категория: Новаторы

*актриса Сандра О

pioneers

Данный список возглавила канадская актриса Сандра О. Вместе с ней в него попали ямайский писатель Марлон Джеймс, шеф-повар Массимо Боттура, японская теннисистка Наоми Осака и другие.

Категория: Титаны

*футболист Мохаммед Салах

titans 1

Египетский футболист Мохаммед Салах возглавил данный список. Также в эту категорию попали баскетболист Леброн Джеймс, глава Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс, создатель сериала "Американская история ужасов" Райан Мёрфи и другие.

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