Экс-президент Перу покончил с собой при задержании полицейскими по делу о коррупции

CA-NEWS (CA) - Экс-президент Перу Алан Гарсия 17 апреля покончил с собой во время задержания по решению суда по делу о коррупции, сообщает канал Telesur.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой, чтобы задержать на 10 дней по решению суда. Гарсия заявил, что должен позвонить своему адвокату, заперся в одной из комнат и выстрелил в себя. Пуля прошла через шею и голову насквозь.

По словам министра здравоохранения страны, в реанимации у Гарсиа трижды останавливалось сердце, но врачам удавалось вернуть его к жизни. А затем он умер.

Гарсия занимал пост президента Перу дважды — в 1985-1990 и 2006-2011 годах. По версии следствия, во время второго срока он получал взятки при строительстве метро в Лиме.