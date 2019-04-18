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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВФ впервые за десять лет посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард ожидают в Узбекистане с визитом в середине мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦБ страны.

«Визит директора-распорядителя МВФ запланирован в середине мая», – сказал представитель ЦБ. По его словам, глава фонда планирует обсудить с руководством Узбекистана вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Это будет первый визит главы МВФ в Узбекистан за последние десять лет. В 2009 году республику посетил директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан.

Напомним, что в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кристин Лагард провели встречу в Нью-Йорке, где речь шла о техподдержке фондом предпринятой в республике валютной реформы. Особое внимание уделялось дальнейшим задачам – обеспечению профицитного исполнения госбюджета и стабильности банковской системы, либерализации внешнеторговой политики, а также реформированию государственной статистики и налогообложения.

Накануне стало известно, что в Государственном налоговом комитете Узбекистана появился постоянный советник от Международного валютного фонда. Назначенный советник будет помогать ГНК и Минфину с разработкой и внедрением стратегии среднесрочной реформы налогового администрирования на 2019-2023 годы.

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