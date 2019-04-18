Россия и Таджикистан подписали 17 соглашений по итогам переговоров президентов (список)

CA-NEWS (TJ) - В Кремле 17 апреля прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Москву с официальным визитом.

«Обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, актуальные региональные проблемы", сообщает официальный сайт президента РФ.

​По итогам переговоров было подписано 17 документов:

1. Совместное заявление президента России В.В.Путина и президента Таджикистана Э.Рахмона.

2. Соглашение между правительством Россиии и правительством Таджикистана о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Ходжент, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке.

3. Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.

4. Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области туризма.

5. Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года.

6. Меморандум о взаимопонимании между правительством России и правительством Таджикистана по вопросам обеспечения биологической безопасности.

7. Соглашение между министерством обороны России и министерством обороны Таджикистана о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Таджикистана при их совместных действиях.

8. Соглашение между министерством внутренних дел России и Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2019–2021 гг.

9. Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой при правительстве Таджикистана об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Таджикистана.

10. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в Российскую Федерацию плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска из Таджикистана.

11. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Таджикистана.

12. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Антимонопольной службой при Правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области защиты прав потребителей.

13. План совместных мероприятий между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Республики Таджикистан на 2019 год.

14. Соглашение между правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области (Республика Таджикистан) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

15. Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Таджикистана.

16. Меморандум о сотрудничестве между Олимпийский комитетом Российской Федерации и Национальным олимпийским комитетом Республики Таджикистан.

17. Соглашение о сотрудничестве в области алюминиевой промышленности между Публичным акционерным обществом Банком ВТБ и Государственным унитарным предприятием «Таджикская алюминиевая компания».