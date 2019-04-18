В Ашхабаде после ливней осел 9-этажный дом

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в микрорайоне Парахат-7/4 после проливных дождей осел жилой 9-этажный дом, сообщает 17 апреля «Хроники Туркменистана».

Оседание произошло из-за потоков воды, образовавшихся в результате проливных дождей. По словам сотрудников МЧС, находиться в доме может быть небезопасно, однако предоставить жильцам другое временное жилье власти отказываются.

18 апреля в столице Туркменистана снова ожидают проливные дожди.