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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде после ливней осел 9-этажный дом
Предыстория: Ашхабад затопило после проливных дождей (видео)

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде в микрорайоне Парахат-7/4 после проливных дождей осел жилой 9-этажный дом, сообщает 17 апреля «Хроники Туркменистана».

Оседание произошло из-за потоков воды, образовавшихся в результате проливных дождей. По словам сотрудников МЧС, находиться в доме может быть небезопасно, однако предоставить жильцам другое временное жилье власти отказываются.

18 апреля в столице Туркменистана снова ожидают проливные дожди.

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