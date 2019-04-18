В Ашхабаде после ливней осел 9-этажный дом
- Туркменистан, общество
- 9:37, 18 апреля 2019
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- Обновлено: 10:22, 18 апреля 2019 КыргызчаEnglish
|Предыстория: Ашхабад затопило после проливных дождей (видео)
CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в микрорайоне Парахат-7/4 после проливных дождей осел жилой 9-этажный дом, сообщает 17 апреля «Хроники Туркменистана».
Оседание произошло из-за потоков воды, образовавшихся в результате проливных дождей. По словам сотрудников МЧС, находиться в доме может быть небезопасно, однако предоставить жильцам другое временное жилье власти отказываются.
18 апреля в столице Туркменистана снова ожидают проливные дожди.