Китайская China Machinery Engineering и таджикская алюминиевая компания TALCO подписали контракт на $545 млн

CA-NEWS (TJ) - Китайская China Machinery Engineering подписала контракт с Таджикской алюминиевой компанией (TALCO), на сумму $545 миллионов на реализацию проекта по реабилитации алюминиевой промышленности в Таджикистане. Об этом сообщают китайские СМИ.

Контракт подписан 15 апреля. China Machinery Engineering модернизирует существующие производственные линии и другие вспомогательные объекты на алюминиевом заводе в Таджикистане.

Речь идет о пятой и шестой серии на действующем заводе, расположенном в 60 километрах к западу Душанбе. Эти две серии планировалось построить в 90-ых годах прошлого столетия, однако разразившаяся гражданская война, прошедшая в Таджикистане в 1992-1997 годах и последовавший за ней глубокий экономический кризис, не позволили осуществиться этим планам.

В результате технологического оснащения эти две серии позволят производить до 300 тысяч тонн «крылатого металла» год. Срок реализации проекта - 24 месяца, разделенных на 2 этапа, каждый из которых составляет 12 месяцев. Китайская сторона берет на себя обязательства по оптимизации проекта, поставке и монтажу технологического оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение персонала.

«Договоренности вступят в силу после выполнения определенных условий», - заявляет China Machinery Engineering, не уточняя какие именно это условия.