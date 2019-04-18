РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте «лидер ваххабитов» Рухиддин Фахриддинов переведен в колонию-поселение

CA-NEWS (UZ) -  Рухиддин Фахриддинов, бывший имам мечети "Ходжа Нуриддин" в Ташкенте, из колонии №13 в городе Чирчик Ташкентской области переведён в колонию-поселение в Зангиатинском районе Ташкентской области.

52-летний Рухиддин Фахриддинов обвинялся по статьям 158 («Посягательство на Президента Республики Узбекистан»), 159 («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан»), 242 («Организация преступного сообщества») и 244 («Массовые беспорядки») и был приговорен к 18 годам лишения свободы.

По словам родственников, 13 апреля Рухиддин Фахриддинов был доставлен в Таштюрму, и 16 апреля его перевели в колонию-поселение в Зангиатинском районе.

Супруга заключенного, Рахима Ахмадалиева, рассказала, что ожидала освобождения мужа и разочарована тем, что он был переведен в колонию-поселение.

По словам женщины, до освобождения ему оставалось всего 4,5 года, и что к бывшему имаму в течение 13,5 лет никогда не применялся акт амнистии.

По данным узбекских правоохранительных органов, Рухиддин Фахриддинов был одним из лидеров различных экстремистских движений, в том числе «ваххабитского движения», которое выбрало путь построения исламского государства в Узбекистане в середине 90-х годов.

Имя известного имама упоминается во многих судебных процессах, возбужденных в Узбекистане в середине 90-х годов по обвинению в участии в незаконных религиозных организациях. Фахриддинова на судебных процессах называли одним из религиозных лидеров ваххабитского движения.

Однако его родственники опровергли утверждения о том, что Рухиддин Фахриддинов причастен к экстремистским течениям.

Рухиддин Фахриддинов является сыном бывшего министра лесного хозяйства во времена Узбекской ССР, Фазлиддина Фахриддинова. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения.

Фахриддинов учился в Кувейте с 1989 по 1990 год по программе обмена студентами в бывшем Советском Союзе.

В течение пяти лет, начиная с 1992 года, он был имамом мечети "Ходжа Нуриддин" в Ташкенте.

По словам друзей и членов семьи, Рухиддин Фахриддинов оказался под давлением со стороны правительства и был вынужден уйти с поста имама в 1997 году.

После отставки Фахриддинов выехал в Казахстан, и был объявлен в розыск в 1998 году Министерством внутренних дел Узбекистана.

Спустя 7 лет, 24 ноября 2005 года, он был арестован вместе с девятью другими религиозными лидерами в совместной операции сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Узбекистана в Шымкенте.

Летом 2006 года Рухиддин Фахриддинов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в тяжких преступлениях.

Международные правозащитные организации назвали Рухиддина Фахриддинова узником совести.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эмомали Рахмон провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве (фото, видео)
  • Эмомали Рахмон встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым
  • Таджикистан и Монголия будут сотрудничать в вопросах запаса воды, энергетики и других отраслях
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×