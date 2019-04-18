В Ташкенте «лидер ваххабитов» Рухиддин Фахриддинов переведен в колонию-поселение

CA-NEWS (UZ) - Рухиддин Фахриддинов, бывший имам мечети "Ходжа Нуриддин" в Ташкенте, из колонии №13 в городе Чирчик Ташкентской области переведён в колонию-поселение в Зангиатинском районе Ташкентской области.

52-летний Рухиддин Фахриддинов обвинялся по статьям 158 («Посягательство на Президента Республики Узбекистан»), 159 («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан»), 242 («Организация преступного сообщества») и 244 («Массовые беспорядки») и был приговорен к 18 годам лишения свободы.

По словам родственников, 13 апреля Рухиддин Фахриддинов был доставлен в Таштюрму, и 16 апреля его перевели в колонию-поселение в Зангиатинском районе.

Супруга заключенного, Рахима Ахмадалиева, рассказала, что ожидала освобождения мужа и разочарована тем, что он был переведен в колонию-поселение.

По словам женщины, до освобождения ему оставалось всего 4,5 года, и что к бывшему имаму в течение 13,5 лет никогда не применялся акт амнистии.

По данным узбекских правоохранительных органов, Рухиддин Фахриддинов был одним из лидеров различных экстремистских движений, в том числе «ваххабитского движения», которое выбрало путь построения исламского государства в Узбекистане в середине 90-х годов.

Имя известного имама упоминается во многих судебных процессах, возбужденных в Узбекистане в середине 90-х годов по обвинению в участии в незаконных религиозных организациях. Фахриддинова на судебных процессах называли одним из религиозных лидеров ваххабитского движения.

Однако его родственники опровергли утверждения о том, что Рухиддин Фахриддинов причастен к экстремистским течениям.

Рухиддин Фахриддинов является сыном бывшего министра лесного хозяйства во времена Узбекской ССР, Фазлиддина Фахриддинова. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения.

Фахриддинов учился в Кувейте с 1989 по 1990 год по программе обмена студентами в бывшем Советском Союзе.

В течение пяти лет, начиная с 1992 года, он был имамом мечети "Ходжа Нуриддин" в Ташкенте.

По словам друзей и членов семьи, Рухиддин Фахриддинов оказался под давлением со стороны правительства и был вынужден уйти с поста имама в 1997 году.

После отставки Фахриддинов выехал в Казахстан, и был объявлен в розыск в 1998 году Министерством внутренних дел Узбекистана.

Спустя 7 лет, 24 ноября 2005 года, он был арестован вместе с девятью другими религиозными лидерами в совместной операции сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Узбекистана в Шымкенте.

Летом 2006 года Рухиддин Фахриддинов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в тяжких преступлениях.

Международные правозащитные организации назвали Рухиддина Фахриддинова узником совести.