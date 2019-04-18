В Таджикистане мусульманам запретили уклоняться от армии

CA-NEWS (TJ) - В Совете улемов Таджикистана (Исламский совет страны) подготовили специальное обращение к жителям страны, фатву, в котором говорится, что уклонение от армии – тяжкий грех. Грешат и те, кто помогает призывникам избежать воинской службы, чаще всего это родители.

Фатва (фетва) – это решение по какому-либо вопросу, которое выносит муфтий или совет исламских богословов и которое регулирует какой-либо аспект жизни мусульманина. Нарушение фатвы не наказывается, если страна является светской, но осуждается и наказывается в религиозном сообществе. Таджикистан считается светской страной, несмотря на то, что большинство жителей исповедуют ислам.

Таджикские священнослужители считают, что служба в армии – это долг каждого физически здорового мусульманина, вне зависимости от социального положения. Любовь к родине, преданность нации и своей культуре, защита территориальной целостности страны – именно это и есть показатель настоящей веры. Уклонение от службы недопустимо для истинного мусульманина, заявили в Совете улемов Таджикистана.

Священнослужители обратились к народу именно тогда, когда в республике проходит призывная кампания. «Когда молодой человек пытается притвориться больным или недееспособным, всячески избегает службы в армии, он совершает ужасный грех или принимает в нем участие», – заявил глава управления фетв Исламского центра Джамолиддин Хомуши. По его мнению, такие люди считаются с религиозной точки зрения изменниками родины.

​В последние четыре года планы по призыву в стране выполняются досрочно. Власти связывают это с «правильным воспитанием молодежи». Однако правозащитники отмечают, что помимо сознательности граждан есть и другие причины.

Комиссариаты иногда добирают призывников при помощи незаконных рейдов на улицах, хотя таких случаев с каждым годом становится все меньше. К тому же треть населения Таджикистана живет за чертой бедности, и молодежь, особенно в сельской местности, идет в армию, чтобы досыта есть. Это стало известно во время интервью один на один с солдатами во время мониторинга воинских частей, которые проводит Офис гражданских свобод, рассказала юрист организации Угулой Бобоева.

Жители Душанбе чаще всего не хотят, чтобы их дети шли служить в армию. В первую очередь из-за сложившихся стереотипов о беспределе, якобы происходящем в таджикской армии.

В Таджикистане тем временем готовы промежуточные отчеты по результатам призывной кампании. В целом по республике служить отправились 36% требующихся по плану призывников.