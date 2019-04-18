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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Известный сумоист монгольского происхождения отказывается от гражданства Монголии, - СМИ

CA-NEWS (MNG) -  Известный сумоист Хакухо (Мунхбатын Давааджаргал) монгольского происхождения, подал заявление в посольство Монголии в Японии с отказом от гражданства, сообщает 17 апреля Монголия Сейчас со ссылкой на неофициальные источники.

По словам начальника миграционной службы Д.Мурун, на данный момент такого официального обращения не поступало.

По неофициальным данным, японская сторона неоднократно оказывала “давление” на М.Даваажаргала, который в 42-ой раз завоевал кубок императора Японии и одержал 1000 побед в высшей лиге профессионального сумо принять японское гражданство, отмечает издание.

О причинах, послуживших подаче заявления о смене гражданства, японские информационные агентства “Kyodonews” и “Mainichi” сообщили, что это связано с давней мечтой монгольского сумоиста открыть собственный ринг в Японии, который требует наличия японского гражданства.

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