В больнице Маргилана родственников тяжелобольных пациентов обязали покупать баллоны с кислородом

CA-NEWS (UZ) - Родственники больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице города Маргилан Ферганской области, жалуются на острую нехватку баллонов с кислородом. Они говорят, что вынуждены покупать кислород, используемый для сварочных работ, чтобы спасти жизни близких, передает centralasian.org.



Родственник 42-летнего пациента, две недели находящегося в отделении реанимации городской больницы из-за почечно-сердечной недостаточности, 17 апреля пожаловался на то, что из-за нехватки кислорода в медучреждении его родственник находится на грани смерти.

– В отделении реанимации пациентам не выдают кислород. Кислорода нет и никто не знает причину. Сейчас мы покупаем кислород у сварщиков за свой счет. Ведь для покупки кислорода выделяются деньги из государственного бюджета. Во всей городской больнице нет кислорода. Это просто возмутительно, – говорит собеседник.

Родственник еще одного пациента, лечащегося в Маргиланской городской больнице, говорит, что нехватка кислорода в медучреждении превратилась в постоянную проблему.

– Такое происходит не первый день. В больнице нет не только кислорода, но даже лекарств, капельницы и шприцов. Все это покупают сами пациенты, – говорит собеседник.

Однако один из руководителей маргиланской городской больницы категорически опроверг информацию об отсутствии кислорода в медучреждении.

– Сейчас у нас находятся трое тяжелых пациентов, ежедневно на каждого из них мы тратим по четыре баллона кислорода. Мы привозим кислород, несмотря ни на какие трудности, – сказал один из руководителей маргиланской городской больницы.

Чиновник Ферганского областного управления здравоохранения также опроверг информацию о нехватке кислорода в маргиланской городской больнице, но вместе с тем не исключил, что задержки в обеспечении кислородом могли возникнуть из-за проблем в логистике.

– Больницы нашей области имеют контракты с заправочными фирмами. Они заполняют баллоны, исходя из потребностей больниц. Только имеются проблемы с доставкой этих баллонов, они очень тяжелые. Поэтому могут быть проблемы с техническим обеспечением, но в каждой больнице имеется по 9-10 баллонов с кислородом. Запасы постоянно контролируются, – сказал нашему репортеру чиновник Ферганского областного управления здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным.

Врач из Ташкента Рустам Хакимов говорит, что баллоны с кислородом являются вопросом жизни и смерти для большинства тяжелобольных пациентов.

– К кислородному аппарату подключают в основном больных, находящихся в тяжелом состоянии, а также тех, которые находятся в состоянии комы. Кроме того, кислород пациентам подается во время хирургических операций. Кислород также важен для младенцев, рожденных с различными пороками. Если кислорода не будет, то пациент умрет, – говорит столичный врач.

Ранее сообщалось о случаях, когда из-за перебоев с электричеством в больницах Узбекистана родственникам больных приходилось самостоятельно сжимать приспособление для искусственного дыхания, чтобы подать пациентам кислород.