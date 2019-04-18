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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рустам Эмомали создал «Фонд развития столицы Таджикистана»

CA-NEWS (TJ) -  Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании «Фонда развития столицы Таджикистана». Одним из источников пополнения новообразованного фонда станет плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе, сообщает Asia-Plus со ссылкой на источник в администрации мэрии.

В начале февраля нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон страны «О статусе столицы», согласно которым мэр Душанбе имеет право создавать фонды развития города, поддержки предпринимателей, благотворительности.

Тогда же, был поддержан проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет».

Плата за получение разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе составит от 165 до 220 сомони ($17-$21) за один квадратный метр возводимого объекта.

Средства будут перечисляться на специальный счет городских властей, который для этих целей откроет минфин Таджикистана.

От уплаты такого сбора освобождаются бюджетные организации республики, возводящие промышленные, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.

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