Полуторагодовалой девочке оторвало руку в аварии на трассе в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) - В Костанайской области на трассе «Аркалык - Торгай» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок 2017 года рождения, передаёт 17 апреля МИА «Казинформ».

Как оказалось, ехавший на трассе «Аркалык - Торгай» автомобиль совершил опрокидывание в кювет, в результате чего пострадала находившаяся в салоне полуторагодовалая девочка.

О состоянии ребёнка рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

«Девочке была произведена травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне локтевого сустава. Ребёнок, 2017 года рождения. Состояние стабильное», - сообщили в ведомстве.

Девочка продолжает получать лечение в областной детской больнице, рядом находится мать.