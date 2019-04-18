Полуторагодовалой девочке оторвало руку в аварии на трассе в Костанайской области
- Казахстан, происшествия
- 11:06, 18 апреля 2019
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CA-NEWS (KZ) - В Костанайской области на трассе «Аркалык - Торгай» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок 2017 года рождения, передаёт 17 апреля МИА «Казинформ».
Как оказалось, ехавший на трассе «Аркалык - Торгай» автомобиль совершил опрокидывание в кювет, в результате чего пострадала находившаяся в салоне полуторагодовалая девочка.
О состоянии ребёнка рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.
«Девочке была произведена травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне локтевого сустава. Ребёнок, 2017 года рождения. Состояние стабильное», - сообщили в ведомстве.
Девочка продолжает получать лечение в областной детской больнице, рядом находится мать.