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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уборщик московского аэропорта украл несколько тысяч долларов и сбежал в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Уборщик аэропорта Шереметьево присвоил себе найденный пакет с деньгами и собрался сбежать на родину в Узбекистан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, сотрудник аэропорта обнаружил конверт с 3,6 тысячи долларов во время уборки помещения. Оказалось, что деньги принадлежат пассажирке рейса Сеул — Москва — Санкт-Петербург, которая выронила их при пересадке.

Полицейским удалось задержать нарушителя, когда он пытался улететь в Узбекистан. Часть найденных денег у уборщика забрали, а другую часть нашли у его родственника в квартире.

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