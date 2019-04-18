Токаев призвал МВД Казахстана к нулевой терпимости к правонарушениям

CA-NEWS (KZ) - 17 апреля в Казахстане прошло расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел, на котором принял участие президент Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что первым президентом Казахстана перед МВД поставлена задача по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, сообщает Акорда.

В заседании также приняли участие руководящий состав администрации президента и министерства внутренних дел.

«Работа полиции находится под пристальным вниманием всего общества. Ваша служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. Поэтому, работа МВД должна быть организована четко, системно. Полиция должна быть более открытой. Для этого нужен диалог с обществом. В этих целях мы продолжим реформу правоохранительной системы, начатую Елбасы. Её ключевая задача – обеспечение защиты прав казахстанцев», - сказал Токаев.

Отмечая стабильность криминогенной ситуации в стране, президент указал на направления, которые требуют усиления работы органов внутренних дел. В их числе: отсутствие эффективного взаимодействия полиции с обществом, недостаточная работа по предотвращению краж скота, мобильных телефонов и автомобильных запчастей, слабое противодействие наркобизнесу. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости снижения смертности на дорогах, усиления работы по профилактике правонарушений на местах и защите граждан от последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

«Основное требование к полиции – эффективная работа, а ключевой критерий оценки эффективности – доверие населения. Люди жалуются на то, что полицейские зачастую ведут себя грубо или некомпетентно. В некоторых случаях сами нарушают закон и правила, в особенности, на дорогах. МВД в рамках проводимой реформы необходимо предусмотреть комплекс мер для сохранения опытных и честных профессионалов, а также жесткого отбора молодых компетентных сотрудников», - отметил президент.

Заслушав отчетную информацию министра внутренних дел Е. Тургумбаева, Токаев поручил МВД выстроить системную работу по выполнению поставленных задач, активно использовать возможности средств массовой информации и социальных сетей.