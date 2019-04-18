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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С начала года Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн

CA-NEWS (TJ) -  По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана в январе-марте текущего года объем производства легкой промышленности составил более $29 млн (275,5 млн сомони), что больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на около $3,5 млн (32,7 млн сомони), то есть прирост составил 13,5%. В отчетный период Таджикистан экспортировал продукцию легкой промышленности на сумму $44,4 млн, сообщает 18 апреля Авеста.

В первом квартале 2019 года в легкой промышленности страны началось производство новых импортозамещающих видов продукции, таких, как подгузники, медицинская вата, полипропиленовая нить.

В частности, страна экспортировала хлопок-волокно, переработанную шкуру, нить, хлопковые изделия, ковры, чулочно-носочные изделия и прочее.

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