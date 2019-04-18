Северная Корея объявила об испытании нового тактического оружия

CA-NEWS (CA) - Северная Корея объявила о проведенном испытательном запуске "тактического управляемого оружия" нового типа, передает BBC.



Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за публичными испытаниями нового типа управляемого тактического оружия.

Это первые подобные испытания после безуспешных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

С аналогичным заявлением Пхеньян выступал в прошлом году, что наблюдатели расценили как попытку оказать давление на Соединенные Штаты.

Хотя СМИ КНДР не уточняют, является ли новое оружие ракетой, сам термин "тактическое оружие" подразумевает ракеты среднего радиуса действия, в отличие от дальнего, присущего баллистическим ракетам, в которых американцы видят главную угрозу.

При этом Пхеньян подчеркивает, что оружие обладает "особыми характеристиками управляемого полета" и способно нести мощную боеголовку.

"Завершение разработки этой системы а вооружений имеет очень важное значение для увеличения боевой мощи армии Северной Кореи", - цитирует слова северокорейского руководителя Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ноябре прошлого года Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями другого "тактического оружия", способного, по словам государственных СМИ, защитить Северную Корею наподобие "стальной стены".

По мнению экспертов, если раньше Северная Корея делала ставку на численность своих вооруженных сил, которые насчитывают почти 1,3 млн человек, то теперь Ким Чен Ын хочет сместить приоритет в сторону высокотехнологичных вооружений.

В апреле 2018 года Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, поскольку ядерные возможности Пхеньяна уже "подтверждены".

Сообщение об испытаниях новой системы поступило после того, как Ким Чен Ын посетил во вторник базы ВВС и ПВО Северной Кореи, проинспектировал их и выразил "глубокое удовлетворение" их боеготовностью.