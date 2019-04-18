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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия утвердила национальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства

CA-NEWS (MNG) -  17 апреля на очередном заседании правительства Монголии утверждена Национальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Контроль за реализацией программы поручен министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаану, передает Монцамэ.

Программа будет реализована в 2019-2022 годах в два этапа и даст стимул МСП осуществлять техническую и технологическую модернизацию, повышать эффективность и конкурентоспособность своей продукции и производить экспортно-ориентированную импортозамещающую продукцию.

Ожидается, что доля МСП в ВВП достигнет 21%, в результате чего ее доля в экспорте составит 5,3% и будет создано 30 тысяч новых рабочих мест.

По состоянию на 2017 год в стране работает более 78 тыс. хозяйственных единиц, из которых более 60 тыс. – субъекты МСП, в которых занято более 900 тыс. работников.

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