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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии число погибших из-за песчаных бурь и ливней возросло до 64, в Пакистане - 40

CA-NEWS (CA) -  В Индии число погибших в результате ливней и песчаных бурь увеличилось до 64 человек. Большинство жертв зафиксировано в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш. Как сообщает газета Times of India причиной смерти становится падение деревьев, удары молний и поражение электрическим током.

Премьер-министр страны Нарендра Моди ранее сообщал, что всем пострадавшим предоставят финансовую помощь в размере $720.

В соседнем Пакистане из-за проливных дождей погибли около 40 человек, сообщает Geo Tv.

Больше всего от проливных дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

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