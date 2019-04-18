РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два солдата в Таджикистане осуждены за систематическое избиение молодых сослуживцев

CA-NEWS (TJ) -  Два солдата пограничных войск Таджикистана осуждены за избиение сослуживцев. С конца 2018 года они занимались систематическим избиением молодых солдат, нанося им травмы различной степени. Все полученные травмы задокументированы судебно-медицинскими экспертизами. Об этом сообщили в суде Душанбинского гарнизона, передает 18 апреля Asia-Plus.

Оба приговоренных к лишению свободы солдат служили в одной войсковой части.

Рядовой солдат войсковой части 0121 пограничных войск госкомитета национальной безопасности Мустафо Гафоров и его сослуживец, рядовой Абдусаме Хомидов были призваны на службу осенью 2017 года.

В отношении Гафорова и Хомидова в январе текущего года были возбуждены уголовные дела по статьям 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) и 391 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти).

Решением суда Душанбинского гарнизона М. Гафоров приговорен к 2,6 годам и А. Хомидов к 1,6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в одном из дисциплинарных батальонов вооруженных сил Таджикистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам после пожара за пять лет
  • Строительная компания Ташкента опровергла информацию о подарке Бураку Озчивиту
  • Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2019 года
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×