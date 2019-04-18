Два солдата в Таджикистане осуждены за систематическое избиение молодых сослуживцев

CA-NEWS (TJ) - Два солдата пограничных войск Таджикистана осуждены за избиение сослуживцев. С конца 2018 года они занимались систематическим избиением молодых солдат, нанося им травмы различной степени. Все полученные травмы задокументированы судебно-медицинскими экспертизами. Об этом сообщили в суде Душанбинского гарнизона, передает 18 апреля Asia-Plus.

Оба приговоренных к лишению свободы солдат служили в одной войсковой части.

Рядовой солдат войсковой части 0121 пограничных войск госкомитета национальной безопасности Мустафо Гафоров и его сослуживец, рядовой Абдусаме Хомидов были призваны на службу осенью 2017 года.

В отношении Гафорова и Хомидова в январе текущего года были возбуждены уголовные дела по статьям 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) и 391 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти).

Решением суда Душанбинского гарнизона М. Гафоров приговорен к 2,6 годам и А. Хомидов к 1,6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в одном из дисциплинарных батальонов вооруженных сил Таджикистана.