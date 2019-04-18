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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане неизвестные напали на автобус и убили 14 человек

CA-NEWS (CA) -  На юго-западе пакистана неизвестные напали на автобус, сообщает Public Radio. Они проверили их удостоверения, вывели на шоссе, а затем убили.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответсвенность за данный инцидент.

Сообщается, что в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар.

Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту нападения начали расследование.

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