В Пакистане неизвестные напали на автобус и убили 14 человек
- Азия и мир, происшествия
- 13:16, 18 апреля 2019
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CA-NEWS (CA) - На юго-западе пакистана неизвестные напали на автобус, сообщает Public Radio. Они проверили их удостоверения, вывели на шоссе, а затем убили.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответсвенность за данный инцидент.
Сообщается, что в автобусе было около 30 человек, они направлялись в город Гавадар.
Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту нападения начали расследование.