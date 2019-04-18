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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе судят обвиняемых в подготовке нападения на здание МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Суд города Душанбе начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Фархорского района, которых обвиняют в подготовке нападения на здание Министерства внутренних дел Таджикистана.

Следствие установило, что Орзу Саидалиев и Лоик Саидалиев получили приказ от эмиссаров террористической группировки «Исламское государство» совершить нападение накануне Нового года во время утреннего построения личного состава министерства.

По словам источника, Орзу Саидалиев и Лоик Саидалиев были задержаны в тот момент, когда уже приступили к подготовке теракта. Во время спецоперации у них изъяли автомат Калашникова и боевую гранату. «В мобильном телефоне одного из задержанных было обнаружено видео с «клятвой верности» ИГ и с признанием в совершении теракта. Это видео они должны были отправить одному из эмиссаров «Исламского государства» сразу после нападения», - говорит источник.

Орзу Саидалиев и Лоик Саидалиев – близкие родственники. Приказ от эмиссара ИГ они получили в то время, когда находились в Казахстане. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Другие подробности уголовного дела пока неизвестны.

В МВД Таджикистане считают, что нападение на здание правоохранительного ведомства должно было стать вторым громким терактом в Таджикистане после атаки иностранных велотуристов на трассе Дангара-Душанбе. 29 июля прошлого года автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с ножами. В инциденте погибли четверо путешественников, двое получили увечья.

Тем временем, как заявил генпрокурор Таджикистана на недавнем заседании верхней палаты парламента, в прошлом году в стране на 29 процентов сократилось число преступлений террористического и экстремистского характера.

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