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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Airbus намерена поставить Узбекистану 34 вертолета по скидочной цене

CA-NEWS (UZ) -  Французская авиастроительная компания Airbus 17 апреля подписала письмо о намерении поставить Узбекистану 34 вертолета. Об этом заявил журналистам на брифинге государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, находящийся с визитом в Ташкенте.

«Этот проект, который уже реализуется на протяжении нескольких лет, и речь идет о его продолжении. Это вертолеты, которые содействуют укреплению суверенитета Узбекистана и также позволят оснастить службы транспортом, допустим, для медицинской эвакуации», - отметил Лемуан.

Стоимость вертолетов пока не озвучивается, однако Жан-Батист Лемуан отметил, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, с которым он встретился накануне, 17 апреля, «выразил удовлетворение той скидкой, которая была применена».

По словам Жан-Батист Лемуана, при поддержке Франции на Чарвакской гидроэлектростанции в Ташкентской области будет реализован проект по разработке интегрированной стратегии управления ГЭС. Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов евро.

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