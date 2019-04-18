Airbus намерена поставить Узбекистану 34 вертолета по скидочной цене

CA-NEWS (UZ) - Французская авиастроительная компания Airbus 17 апреля подписала письмо о намерении поставить Узбекистану 34 вертолета. Об этом заявил журналистам на брифинге государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, находящийся с визитом в Ташкенте.

«Этот проект, который уже реализуется на протяжении нескольких лет, и речь идет о его продолжении. Это вертолеты, которые содействуют укреплению суверенитета Узбекистана и также позволят оснастить службы транспортом, допустим, для медицинской эвакуации», - отметил Лемуан.

Стоимость вертолетов пока не озвучивается, однако Жан-Батист Лемуан отметил, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, с которым он встретился накануне, 17 апреля, «выразил удовлетворение той скидкой, которая была применена».

По словам Жан-Батист Лемуана, при поддержке Франции на Чарвакской гидроэлектростанции в Ташкентской области будет реализован проект по разработке интегрированной стратегии управления ГЭС. Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов евро.