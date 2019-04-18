ОБСЕ призвала правительство Узбекистана прекратить блокировку СМИ

CA-NEWS (UZ) - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, в качестве примеров недоступных из Узбекистана ресурсов представитель ОБСЕ назвал сайты «Фергана», «Озодлик», Eurasianet.org, AsiaTerra, Uzmetronom и другие.

«Я обращался к властям с просьбой провести серию реформ для обеспечения беспрепятственного доступа к онлайн-СМИ в стране. Я хотел бы вновь повторить, что любые блокирующие меры могут быть оправданы только в соответствии с международными стандартами, использоваться только в исключительных случаях и быть строго пропорциональными преследуемой законной цели», - отметил Арлем Дезир.

Как сообщается в заявлении, опасения о блокировках возникли в стране после принятия Кабинетом министров страны в 2018 году постановления, позволяющего блокирование средств массовой информации, которые «пропагандируют экстремистский, пропагандистский или ненавистнический контент в Интернете».

По словам Дезира, ни список запрещенных ресурсов, ни точные критерии, которые привели к блокированию указанных новостных СМИ, до сих пор в Узбекистане не обнародованы.