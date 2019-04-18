Интернет в рассрочку: в Таджикистане пытаются справиться с подорожанием трафика

CA-NEWS (TJ) - С 18 апреля в Таджикистане начнут действовать новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, почти вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони ($6,7) вместо 30-35 ($3,5) сомони за 1 гигабайт.

В преддверии новых цен замглавы Службы связи Илхом Атоев заявил, что "с повышением цен на интернет люди будут меньше играть и портить свое зрение", а также будут больше читать книги: "Обратите внимание на молодежь – головы опущенные, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги", заявил чиновник.

17 апреля – последний день, когда годовой пакет интернета еще можно купить по старым ценам. ​Ажиотажным спросом на услуги связи немедленно воспользовались коммерческие банки: они предложили клиентам в Душанбе и Худжанде приобрести годовой пакет интернета в рассрочку по старой цене. Купить можно было интернет-пакеты операторов "МегаФон Таджикистан", Tcell и Babilon-Mobil, а организаторы акции уверяли, что один гигабайт трафика с таким пакетом будет обходиться лишь в 8 сомони (0,85 центов). Это примерно в 7 раз дешевле, чем такой же объем трафика после повышения цен.

В банке "Алиф Сармоя" говорят, что уже до обеда к ним на сайт поступило более 4 тысяч заявок на годовые пакеты интернета, а каждую минуту поступало примерно 12 обращений.

Большинство тех, кто оформлял рассрочку, честно признались, что на годовой пакет сразу у них денег нет, а интернет по новым тарифам им тоже не по карману: "Да, приходится идти на такие меры, чтобы хоть как-то сгладить положение свое, подключать годовые пакеты", – рассказал один из клиентов.

Глава банка подчеркивает, что акция подразумевает именно рассрочку, а не кредит, и финансовая организация в данном случае "не зарабатывает на процентах", а клиент не вносит предоплату за пакет и не платит комиссию. В банке говорят, что сами были против повышения цен на интернет в Таджикистане и поэтому решили помочь согражданам быть на связи.

"Людям это нужно для общения с друзьями, детьми, с женами. Многие зарабатывают благодаря интернету, – замечает Абдулло Курбанов, директор "Алиф сармоя". – Есть конечно, кто просто убивает время в интернете, но большинству это действительно нужно".

Молодежь и гражданское общество в Таджикистане собираются продолжать борьбу за отмену повышения тарифов. Источники в компаниях связи также говорят о том, что постановление о повышении тарифов возможно вскоре будет отменено: слишком многие в Таджикистане выступили против инициативы.