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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии 2019-2020 годы объявлены “ Годом развития и защиты прав ребёнка”

CA-NEWS (MNG) -  17 апреля на встрече с руководителями госучреждений в рамках вопроса защиты детей, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга объявил 2019-2020 годы "Годом развития и защиты прав ребёнка", сообщает Монцамэ.

"Развитие и защита прав детей является ответственностью и заботой всего общества. Меры, которые должны реализоваться в рамках этого указа, обязаны противостоять всем проявлениям насилия и жестокости над детьми", - сказал президент.

Х.Баттулга вручил руководителям госучреждений сборник, составленный из писем и рисунков 13 тысяч детей, где дети изложили свои мечты, и попросил сделать их настольной книгой в дальнейшей работе.

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