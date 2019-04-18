В Монголии 2019-2020 годы объявлены “ Годом развития и защиты прав ребёнка”

CA-NEWS (MNG) - 17 апреля на встрече с руководителями госучреждений в рамках вопроса защиты детей, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга объявил 2019-2020 годы "Годом развития и защиты прав ребёнка", сообщает Монцамэ.

"Развитие и защита прав детей является ответственностью и заботой всего общества. Меры, которые должны реализоваться в рамках этого указа, обязаны противостоять всем проявлениям насилия и жестокости над детьми", - сказал президент.

Х.Баттулга вручил руководителям госучреждений сборник, составленный из писем и рисунков 13 тысяч детей, где дети изложили свои мечты, и попросил сделать их настольной книгой в дальнейшей работе.