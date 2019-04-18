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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Южная Корея подарила детским садам Узбекистана 2000 цифровых пианино

CA-NEWS (UZ) -  16 апреля корейская компания «Booyoung Housing Co. LTD.» передала в дар детям Узбекистана цифровые пианино, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

В рамках состоявшегося визита президента Узбекистана в Республику Корея, с компанией “Booyoung Housing Co. LTD.” было подписано соглашение о безвозмездной передаче современных цифровых пианино в количестве 2 000 шт. для образовательных заведений РУз.

В течение прошлого года компания “Booyoung Housing Co. LTD” осуществляла их поставки. 16 апреля была торжественно передана последняя партия цифровых пианино министерству дошкольного образования.

151 шт пианино были отправлены в детские сады Каракалпакстана, 63 шт в Хорезмскую область, 54 в Кашкадарьинскую, 88 в Сурхандарьинскую, 28 в Джизакскую, 9 пианино остались в Ташкенте и по одной пианино переданы в Саманканд и Бухару.

На церемонии передачи приняли участие министр дошкольного образования Агрепина Шин, министр народного образования Шерзод Шерматов, представитель компании “Booyoung Housing Co. LTD”.

Данный проект будет служить обеспечению художественно-эстетического, музыкального воспитания и образования детей дошкольного возраста, а также является первой инициативой по вопросам реализации 5 инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана, направленных на создание условий для молодежи и женщин, отметили в министерстве.

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