Цифровые технологии в медицине: «за» и «против», - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - В некоторых странах мира смартфоны напоминают гражданам о том, что пришло время пройти диспансеризацию или сделать прививку ребенку. Медики используют новые технологии, чтобы поставить диагноз или вовремя пополнить запасы медицинских материалов. Тем не менее, при всех своих достоинствах цифровая медицина создает и новые проблемы, которые нужно преодолевать, говорится на официальном сайте ООН.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые разработала рекомендации, которые могут помочь государствам добиться всеобщего доступа к услугам здравоохранения и соблюсти при этом главную заповедь медицины «не навреди».

Например, общие базы данных, доступные большому числу людей, создают условия для вторжения в частную жизнь. Власти должны убедить пациентов в том, что их данные, в том числе касающиеся такой деликатной области, как репродуктивное здоровье, надежно защищена.

Эксперты ВОЗ рекомендуют обучать медиков навыкам работы с цифровыми технологиями, в том числе умению адаптироваться к нестабильности инфраструктуры. «Цифровую медицину не стоит воспринимать как панацею, - говорит Бернардо Мариано, представитель ВОЗ. – Мы предлагаем меры, призванные сделать систему как можно более эффективной».

Рекомендации охватывают и вопросы телемедицины, когда люди, живущие в отдаленных населенных пунктах, могут получить помощь по цифровой связи. В ВОЗ считают такие услуги ценным дополнением к традиционному общению с врачом, но предупреждают, что они не должны полностью заменить собой обычные консультации.

Хотя в ВОЗ уже давно изучают возможности использования новых технологий в медицине, подобные рекомендации опубликованы впервые. Но и они не отражают всех аспектов вопроса. Так что работа продолжается.

В марте этого года Генеральный директор ВОЗ объявил о создании Департамента по цифровой медицине. В задачу новой структуры входит оказание странам поддержки в области внедрения новых технологий в системе здравоохранения.

В 2018 году правительства единогласно одобрили резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения о разработке глобальной стратегии, направленной на обеспечение всеобщего доступа к медицинским услугам. Стратегия будет представления на сессии Ассамблеи в 2020 году.