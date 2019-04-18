С начала года в Казахстане на взятках были пойманы 44 сотрудника органов внутренних дел

CA-NEWS (KZ) - С начала текущего года национальным бюро, по фактам получения взяток (ст. 366 УК РК) изобличены 44 сотрудника органов внутренних дел. Об этом на брифинге сообщил директор департамента по связям с общественностью агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции Арман Бердалин, сообщает Zakon.kz.

Он добавил, что в связи с полным признанием вины в отношении 27 сотрудников мера пресечения не применялась.

«На сегодня 20 лиц преданы суду, осуждено 4 лица», - уточнил глава департамента.