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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С начала года в Казахстане на взятках были пойманы 44 сотрудника органов внутренних дел

CA-NEWS (KZ) -  С начала текущего года национальным бюро, по фактам получения взяток (ст. 366 УК РК) изобличены 44 сотрудника органов внутренних дел. Об этом на брифинге сообщил директор департамента по связям с общественностью агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции Арман Бердалин, сообщает Zakon.kz.

Он добавил, что в связи с полным признанием вины в отношении 27 сотрудников мера пресечения не применялась.

«На сегодня 20 лиц преданы суду, осуждено 4 лица», - уточнил глава департамента.

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