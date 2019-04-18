Казахстан: в Нур-Султане приостановлено строительство LRT

CA-NEWS (KZ) - Администрация казахской столицы объявила о приостановке строительства системы линейно-рельсового транспорта (LRT), которая должна была помочь разгрузить дороги, говорится в статье Eurasianet.org.

Министр национальной экономики Руслан Даленов сказал 17 апреля, что приостановка связана с задержкой с получением кредита, предоставляемого Государственным банком развития Китая.

Эта новость расстроит многих жителей Нур-Султана, как теперь называется теперь Астана, переименованная в честь Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста президента. Несмотря на то, что казахская столица с самого начала строилась согласно генплану, она страдает от хронических транспортных проблем и загрязнения.

Выступая 16 апреля с заявлением о приостановке работ по строительству LRT, мэр города Бахыт Султанов в качестве основной причины назвал сокращение инвестиций в строительство в два раза. Поскольку все подобные начинания являются государственными проектами, Султанов фактически косвенно возложил вину на правительство.

В преддверии EXPO-2017 власти значительно потратились на строительство зданий для выставки, которым теперь сложно найти применение. Принимая у себя это мероприятие, Казахстан рассчитывал разрекламировать свою столицу как современный и зеленый город.

Теперь «поезд ушел», а с ним и деньги.

«За последние два года в городе 12 крупных важных объектов были переданы в эксплуатацию, а в этом году осуществляются всего 4 крупных объекта», – сказал Султанов, выступая на совещании по вопросам развития МФЦ «Астана».

Без LRT Нур-Султан не кажется ни современным, ни зеленым, что указывает на то, что звучавшие на EXPO-2017 заявления были чушью.

Строительство LRT постоянно откладывается. Последняя попытка возобновить работы была предпринята в мае 2017 года. Первых пассажиров система должна была принять в августе 2020 года.

Согласно плану, LRT протяженностью 22 километра с 18 остановками должна была связать международный аэропорт с центром города. Ежедневный пассажиропоток оценивался в 146 тыс. человек. Заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Айтказы Арыкбаев заявил в мае прошлого года, что стоимость проекта составит $1,9 млрд.

Строительные работы велись консорциумом китайских компаний. Согласно сообщению телеканала КТК, около 80% финансирования осуществлялось за счет ссуд, предоставляемых Китаем под 2,5% годовых. Судя по всему, именно с этой кредитной линией по каким-то причинам и возникли проблемы.

Власти теперь ищут возможности профинансировать проект за счет внутренних средств.

Как отмечалось в сообщении КТК, с реализацией проекта постоянно возникали проблемы. Прошлым летом рабочие объявили забастовку в связи с невыплатой зарплат подрядчиками в течение нескольких месяцев. Просроченная задолженность по зарплатам казахстанской компании, которой управляет китайский гражданин, составляла относительно небольшую сумму: 9 млн тенге или $23 тыс.