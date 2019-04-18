В Монголии был обнаружен новый вид гобийских динозавров

CA-NEWS (MNG) - Новый динозавр был обнаружен в урочище Байшин Цав в пустыне Гоби на территории аймака Өмнөговь, Монголии, сообщает khadlan.mn.



Гадрозавр (Hadrosaurus) — род динозавров семейства утконосых динозавров (гадрозаврид) подотряда орнитопод.

Полные скелетные останки нового вида монгольских динозавров заполняют пробел в эволюции гадрозавров, согласно исследованию, опубликованному 17 апреля 2019 года в журнале открытого доступа PLOS ONE, Хишигжав Цогтбаатар Монгольской академии наук, Дэвида Эванса Королевского музея Онтарио (Royal Ontario Museum).

Гадрозавр — один из первых динозавров, открытых в Северной Америке. Именно после его открытия было выяснено, что динозавры могли передвигаться на задних лапах. Первый скелет был обнаружен в 1858 году в штате Нью-Джерси. У данного скелета отсутствовал череп. В 1865 году гадрозавр был описан как таковой палеонтологом Джозефом Лейди. В 1868 году скелет был смонтирован. При реконструкции скелета череп был придуман и выглядел как у игуанодона. Позже были найдены скелеты ближайших родственников гадрозавра с сохранившимися черепами — грипозавра и брахилофозавра. Выяснилось, что морда гадрозавра напоминала утиный клюв.

В 2016 году китайские палеонтологи извлекли из-под земли практически полный скелет гадрозавра. По словам ученых, сохранилось более 90% скелета, включая череп, шейные позвонки, кости конечностей и хвоста. Останки рептилии были обнаружены на территории хошуна (уезда) Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай). Ученые установили, что они принадлежат взрослому ящеру, жившему во время позднего мелового периода около 80 млн лет назад. Раскопки начались еще в июне 2013 года, за это время палеонтологи нашли порядка 300 обломков костей, общий вес которых превышает 1 тонну.

И теперь найдены в Монголии. В этом исследовании Цогтбаатар и его коллеги описывают новый вид, тесно связанный с Hadrosauridae-Гадрозавридами, Gobihadros mongoliensis. Вид представлен многочисленными экземплярами, включая практически полный скелет длиной почти три метра.

Анатомический анализ показывает этого вида не вполне вписывается в семействе Гадрозавридов, но очень близкий родственник, что делает его первым динозавр известен от поисков полных остатков от позднего мелового периода Средней Азии.

Сравнивая Гобигадрос с азиатскими видами в пределах Гадрозавридов, исследователи приходят к выводу, что Гобигадрос непосредственно не породил более поздних азиатских гадрозавров.

Для семейства гадрозавров характерен гребень различных форм. В этом гребне находились носовые полости, которые, вероятно, служили для издавания громких звуков. Гадрозавры имели плоский беззубый, схожий с утиным, клюв, а в задней части челюсти находилось множество плоских зубов. Передвигались как на двух, так и на четырёх конечностях. Имели длинные задние и более короткие передние лапы. Длинный плоский хвост служил для равновесия. Гадрозавриды вели стадный образ жизни, строили гнёзда, охраняли кладку и вместе заботились о потомстве.

Долгое время гадрозавров, из-за строения передних конечностей с перепонками между 4-м и 5-м пальцами и плоским хвостом, считали полуводными водорослеядными животными. Сейчас же семейство «утконосых динозавров» относят к наземным обитателям. В желудке хорошо сохранившегося эдмонтозавра было найдено большое количество хвои, а не водорослей. Также установлено, что на передних конечностях у гадрозаврид были копытца, а под хвостом имели мясистый нарост, из-за которого плавание было просто невозможным.

Останки гадрозавров обнаружены в Азии, Антарктиде, Европе, Северной и Южной Америке.