В Узбекистане спасатели нашли пропавшего в горах подростка в бессознательном состоянии
- Узбекистан, происшествия
- 14:57, 18 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области обнаружили мальчика, который за сутки до этого пропал в горах. Об этом сообщили местные СМИ.
16-летний Абдурахимов А., гуляя со сверстниками в горах, упал с высоты. Друзьям не удалось его найти. В результате поисков было обнаружено, что подросток лежит в зарослях под горными склонами, ниже 100 метров от того места, где он упал, в бессознательном состоянии.
В настоящее время его состояние удовлетворительное, отметили в МЧС.