В Узбекистане спасатели нашли пропавшего в горах подростка в бессознательном состоянии

CA-NEWS (UZ) - Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Андижанской области обнаружили мальчика, который за сутки до этого пропал в горах. Об этом сообщили местные СМИ.

16-летний Абдурахимов А., гуляя со сверстниками в горах, упал с высоты. Друзьям не удалось его найти. В результате поисков было обнаружено, что подросток лежит в зарослях под горными склонами, ниже 100 метров от того места, где он упал, в бессознательном состоянии.

В настоящее время его состояние удовлетворительное, отметили в МЧС.