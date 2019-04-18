Казахстанцы смогут получать адресную справку в электронном виде, не ходя в ЦОН

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцам не нужно будет ходить в центры обслуживания населения (ЦОН) за адресной справкой - планируется запустить пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц. «Сотрудник кадровой службы, или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина может получить её самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН. Нужно будет зайти на egov, и загрузить справку, получив по SMS согласие от гражданина», - написал в своем Facebook министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

По его словам, сегодня уже более 7 млн казахстанцев зарегистрированы в базе мобильных граждан, а это значит, они могут подтвердить через SMS-запрос третьего лица на получение справки и им не нужно никуда ходить. Остальным придется один раз зарегистрировать в ЦОНе свой номер. После регистрации номера граждане также смогут получать более 25 сервисов и справок через телеграм.