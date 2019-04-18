РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанцы смогут получать адресную справку в электронном виде, не ходя в ЦОН

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанцам не нужно будет ходить в центры обслуживания населения (ЦОН) за адресной справкой - планируется запустить пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц. «Сотрудник кадровой службы, или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина может получить её самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН. Нужно будет зайти на egov, и загрузить справку, получив по SMS согласие от гражданина», - написал в своем Facebook министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

По его словам, сегодня уже более 7 млн казахстанцев зарегистрированы в базе мобильных граждан, а это значит, они могут подтвердить через SMS-запрос третьего лица на получение справки и им не нужно никуда ходить. Остальным придется один раз зарегистрировать в ЦОНе свой номер. После регистрации номера граждане также смогут получать более 25 сервисов и справок через телеграм.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам после пожара за пять лет
  • Экс-президент Перу покончил с собой при задержании полицейскими по делу о коррупции
  • В Афганистане неизвестные уничтожили две школы для девочек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×