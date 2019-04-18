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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В АДГСПК Казахстана перенесли начало рабочего дня и сократили обед, чтобы сотрудники освобождались раньше

CA-NEWS (KZ) -  В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) в пилотном режиме ввели новый график работы. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает informburo.kz.

"По поручению председателя агентства с сегодняшнего дня мы вводим пилотный режим рабочего времени. Начало работы теперь будет не с 9.00, а с 8.30. Обед сокращается на полчаса и составит один час. Завершение рабочего дня будет не в 18.30, а в 17.30. Это позволит госслужащим заняться больше саморазвитием, сможет решить вопросы личного, семейного характера", – сказал Арман Бердалин на брифинге.

По его словам, новшество пока вводят в центральном аппарате и территориальных подразделениях агентства. Если апробация пройдёт успешно, новый график работы будут рекомендовать другим госорганам.

"По трудовому законодательству режим рабочего дня определяется самой организацией, поэтому в последующем мы можем только рекомендовать другим государственным органам", – отметил директор департамента государственной службы агентства Жаркын Тлеукенов.

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