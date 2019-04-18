В Монголии запустили проект по прекращению использования ртути

CA-NEWS (MNG) - Министерство окружающей среды и туризма Монголии совместно с программой ООН по окружающей среде и организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) начали реализацию проекта “Вклад в прекращение использования ртути в кустарной добыче” сроком на пять лет, информирует 18 апреля Монголия Сейчас.

Проект позволит сформировать правовой механизм кустарной добычи золота, внедрить технологию без использования ртути в кустарной добыче и сформировать структуру законной поставки добытого золота на рынок.

Использование ртути в кустарной добыче золота негативно влияет на окружающую среду и здоровье человека, и этот вопрос стоит остро не только в Монголии, но в некоторых других странах. Поэтому 8 стран (Буркина-Фасо, Колумбия, Гайана, Индонезия, Кения, Монголия, Перу, Филиппины) приняли решение об осуществлении данного проекта.

В 2007 году количество незаконных золотодобытчиков в Монголии составило более 100 тыс. человек, занимающихся добычей 10 видов полезных ископаемых в 100 с лишним точках страны. По результатам исследований национального статистического управления эта цифра за последние годы снизилась на 30-40%.

Исследования показали, что около 30% территории страны, разрушенные вследствие горнорудной деятельности, исходят от кустарной добычи золота.