«Заставляла есть помои»: В Туркестанской области дети рассказали, как мачеха издевалась над ними

CA-NEWS (KZ) - Появились новые подробности о девочках из Туркестанской области, над которыми издевалась мачеха. Она закрывала маленьких несовершеннолетних девочек в холодильнике и зажимала разные части тела плоскогубцами. Самое ужасное, что родной отец девочек, проживавший с ними в одном доме, ни о чем даже не догадывался, передает nur.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

По данным телеканала, в деле о жестокой мачехе, получившем резонанс после появления видео в социальных сетях, появились новые подробности.

Женщина зажимала девочкам металлическими плоскогубцами руки, ноги и даже половые органы.

Для девочек стало мечтой даже просто нормально поесть.

"Я не смогла есть помои, меня просто вырвало. Она говорила мне есть и терпеть. Но я все равно тайком выплевывала. Если бы она узнала, заставила бы снова есть помои", - рассказала одна из девочек.

По словам девочек, мачеха жестоко наказывала их за любую провинность.

"Она вытащила все полки из холодильника и заставила залезть туда. Там тесно очень. Я просидела там полчаса, немного замерзла", - говорит школьница

Девочки рассказывают, что мачеха протыкала шампурами для шашлыка их спины, руки, даже голову. Одну падчерицу женщина ударила 50 раз плоскогубцами по ногам и ошпарила ее кипятком.

Жена брата девочек прокомментировала ситуацию.

"Мачеха совсем запугала девочек, сказала никому ничего не рассказывать. Пугала, что даже если сядет в тюрьму, когда выйдет оттуда, все равно убьет их", - говорит жена брата девочек.

Отец девочек сказал журналистам, что не знал о происходящем.

"Я правда ничего об этом не знал. Рано ухожу, поздно возвращаюсь с работы. Мне ничего не рассказывали они. Я много раз обнимал их, просил, мол, доча, расскажи, как ваши дела, все ли в порядке. Они отвечали, не волнуйся, папа, сейчас у нас все хорошо. Спрашивал, вам всего хватает, отвечали, да, всего достаточно", - рассказал мужчина.

Напомним, что женщину, издевавшуюся над падчерицами, арестовали. Недавно стало известно, что задержанная беременна вторым ребенком.