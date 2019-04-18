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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан покинул «чёрную зону», поднявшись на 160 место в рейтинге свободы прессы - «Репортеры без границ»

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан поднялся на пять строчек, на 160-е место, в ежегодном рейтинге свободы прессы, который опубликовала международная правозащитная организация «Репортеры без границ».

В четверг, 18 апреля, в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала свой ежегодный рейтинг свободы прессы. В новом отчете, который оценивает ситуацию со СМИ в 180 странах, Узбекистан занял 160-место, поднявшись сразу на пять позиций. В рейтинге прошло года страна занимала 165-ую позицию, а годом ранее - 169-ую.

По мнению авторов доклада, это связано с тем, что в стране на свободу вышли последние журналисты, которые попали в заключение при диктатуре Ислама Каримова. Таким образом Узбекистан покинул “черную” зону рэнкинга, где перечислены страны, находящиеся в самой критической ситуации.

Как отмечается в докладе, в Узбекистане последние заключенные журналисты, некоторые из которых содержались под стражей в течение почти 20 лет, были освобождены, но не были реабилитированы.

"Некоторые СМИ сейчас освещают такие деликатные темы, как коррупция и принудительный труд. Но о критике высшего уровня власти все еще не может быть и речи. Контроль, цензура и самоцензура все еще присутствуют, и власти поддерживают значительный уровень контроля над средствами массовой информации. Многие новостные сайты по-прежнему недоступны, Facebook и YouTube часто блокировались в 2018 году, а несколько блогеров были арестованы", - отмечают авторы.

Узбекистан вновь открыл свои двери для иностранных журналистов и журналистов в изгнании, но было выдано очень мало постоянных аккредитаций. Будет трудно полностью восстановить свободу прессы без политического плюрализма и без справедливости за преступления диктатуры. И Узбекистану ещё предстоит очень длинный путь в этом направлении, говорится в докладе.

Первое место самой свободной для журналистов страны сохранила Норвегия, за которой следуют Финляндия и Швеция. Следующие места занимают Нидерланды, Дания и Швейцария. В первой десятке свободных стран — Новая Зеландия, Ямайка, Бельгия и Коста-Рика. Рейтинг замыкают Эритрея (178-е место), Северная Корея (179-е место, поднялась на строчку выше). На последнее, 180-е место, в рейтинге свободы прессы попал Туркменистан.

Ежегодный отчет «Репортеров без границ» публикуется с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю. Он формируется на основе ответов экспертов и количества актов жестокости и насилия в отношении журналистов.

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