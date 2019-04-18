В рейтинге свободы прессы среди стран Центральной Азии лидирует Кыргызстан, а Туркменистан на последнем месте всего списка

CA-NEWS (KG) - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.

Среди стран Центральной Азии в рейтинге лидирует Кыргызстан. Он поднялся на 15 позиций и оказался на 83 месте. (в 2018 году страна занимала 98 место).

«Плюрализм кыргызских СМИ является исключительным явлением в Центральной Азии, но поляризация кыргызского общества отражена в медиа и в среде, в которой работают журналисты. То, что экс-президент Алмазбек Атамбаев и его преемник Сооронбай Жээнбеков отозвали свои иски от СМИ показывают желание разрядить обстановку, однако это не означает большую независимость судебной власти. И пока в стране не будет реформировано законодательство об ограничении размера ущерба в исках против СМИ, «маятник может качнуться в обратную сторону», - говорится в докладе организации.

Казахстан, по мнению исследователей не сменил позиций с прошлого года и остался на 158 месте.

Узбекистан поднялся на 5 позиций и занял 160-е место. Таким образом эта страна покинула “черную” зону рейтинга, где перечислены страны, находящиеся в самой критической ситуации.

Таджикистан на 161 месте. Отмечается, что страна упала в рейтинге на 12 позиций по сравнению с прошлым годом.

Давление правительства, усугубленное экономическим кризисом, привело к закрытию большинства независимых средств массовой информации и отправке десятков журналистов в добровольную ссылку. Преследование со стороны разведывательных служб, запугивание и шантаж теперь являются частью повседневной жизни оставшихся журналистов. Власти продолжают усиливать свой контроль над коммуникациями, в то время как блокировка основных новостных сайтов и социальных сетей в настоящее время практически постоянна.

2018 год ознаменовался задержанием на восемь месяцев бывшего журналиста Хайрулло Мирсаидова, закрытием газет "Озодагон" и "Пайк", а также периодическими всплесками цензуры в Интернете.

Туркменистан занял последнее место в рейтинге — 180е. Раньше на этой позиции Находилась Северная Корея, которая теперь на 179 месте.

Туркменское правительство контролирует все СМИ, но это не удовлетворяет президента Гурбангулы Бердымухаммедова, который также известен как “Аркадаг" (покровитель). Преследование немногих журналистов, которые работают тайно для СМИ, базирующихся за рубежом, продолжает расти. В последние годы некоторые из этих журналистов были арестованы, подвергнуты пыткам, физическим нападениям или иным образом вынуждены были прекратить работу, в результате чего их работодатели теперь иногда пользуются услугами граждан-журналистов.

Под предлогом повышения визуальной привлекательности городов, власти периодически возобновляют кампанию по удалению спутниковых антенн, тем самым лишая общественность одного из немногих оставшихся способов доступа к неконтролируемому освещению новостей. Новый закон "О вещании" теоретически предусматривает возможность существования частных телеканалов, но только при условии, что они будут способствовать “позитивному имиджу Туркменистана".

В 2018 году, Организация Объединенных Наций официально признала, что туркменское государство несет ответственность за смерть журналистки Огулсапар Мурадовой, находящейся в заключении в 2006 году в результате жестокого обращения.

На первом месте в индексе свободы СМИ — Норвегия, которая уже в третий раз лидирует в ежегодных рейтингах «Репортеров без границ».